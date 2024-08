Plus Koblenz Zwischen er, sie und Tier: Bei Berit Jäger hinterfragen drei Kreative in einer Person die Gesellschaft Von Stefan Schalles i Berit Jäger bricht in ihrer Kunst - auch mithilfe zweier Avatare - gängige Rollenmuster auf und übt auf diese Weise Kritik an Gesellschaft und Kulturbetrieb. Foto: Berit Jäger Mit seinen strukturverliebten Bildern hat Ben Ce schon des Öfteren von sich reden gemacht, auch Berina Bergen ist in der Kunstszene keine Unbekannte. Was bislang jedoch niemand wusste: Hinter beiden steckt Berit Jäger, die ihrem ohnehin schon vielfältigen Werk mit diesen Avataren zwei weitere Facetten hinzufügte, durch sie vor allem auch (Gesellschafts-)Kritik äußerte, Grenzen sprengte. Lesezeit: 4 Minuten

Wenn man so will, sind Ben Ce und Berina so etwas wie Zeitreisende aus der Biografie der in Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen) lebenden Künstlerin. Geboren auf Rügen war Jäger zunächst in der Datenverarbeitung tätig, hätte ohne die Wende wohl Informatik studiert, wurde auf Wunsch der Eltern jedoch Versicherungskauffrau – und besuchte ...