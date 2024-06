Plus Neuwied

Weiche Kunst für harte Fragen: Mit ihren Werken wirbt Goldendean für mehr Menschlichkeit und Toleranz

i Als Abbild ihres „fetten, queeren, weißen Transkörpers“ bezeichnet die südafrikanische Künstlerin Goldendean ihre Installation „Soft Vxnxs“. Dabei soll die Arbeit nicht nur Formen abseits gängiger Schönheitsideale sichtbar machen, sondern auch für mehr Toleranz sensibilisieren. Foto: Goldendean

In einer oft brutalen Welt sanft zu bleiben, darum geht es Goldendean in ihrer Kunst. Die Südafrikanerin will mit ihren Arbeiten Brücken schlagen, die Menschen verbinden, will bei ihnen „zärtliche Gefühle hervorrufen“ – und scheut hierzu auch nicht die Konfrontation. Mit einer raumgreifenden Installation ist sie neben anderen Kreativen nun in der Ausstellungshalle des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM) in Neuwied zu sehen – zum Auftakt des Festivals „Subversive Threads“ („Subversive Fäden“).