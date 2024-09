Plus Höhr-Grenzhausen

Was die Keramik zu erzählen hat: In Höhr-Grenzhausen sind Arbeiten des renommierten Westerwaldpreises zu sehen

i Im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen werden ausgewählte Arbeiten des Westerwaldpreises in einer eigenen Ausstellung präsentiert. Unter den fünf Themenbereichen der Schau widmet sich einer auch der keramischen Urform, dem Gefäß. Foto: Helge Articus

Seit 1973 zeichnet der Westerwaldpreis herausragende keramische Arbeiten aus. Für seine diesjährige 15. Auflage wurden mehr als 1000 Werke aus ganz Europa eingereicht; 89 davon sind von Freitag an in einer neuen Ausstellung im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen zu sehen – und betreiben dort eindrucksvolle Werbung für Glanz und Vielfalt des (Kunst-)Handwerks.