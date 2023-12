Warum streiten wir eigentlich? Was passiert währenddessen in unserem Gehirn? Und wie unterscheidet sich das Phänomen in Kunst und Liebe, aber auch in Macht- und Geldangelegenheiten? Diesen und weiteren Fragen geht das Museum für Kommunikation in Frankfurt derzeit in einer eigenen Ausstellung nach – und kommt dabei zu dem Schluss, dass Streit gar nichts Schlechtes ist.