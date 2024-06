Plus Koblenz „Warten in Godow“: Starkes Puppenspiel am Theater Koblenz gegen Fremdenhass Von Claus Ambrosius i "Warten in Godow": Puppenspiel gegen Fremdenhass Foto: Claus Ambrosius Hummus statt Fisch aufs Brot? Ideenreich reagieren die Bewohner einer fiktiven Ostseeinsel auf die angekündigte Ankunft einer Familie von Geflüchteten im turbulenten Puppentheaterstück, in dem Spartenleiter Stephan Siegfried virtuos zum Einsatz kommt. Lesezeit: 3 Minuten

Es ist 2015, der gebürtige Mecklenburger Stephan Siegfried ist am Theater Koblenz engagiert, um die neue Puppensparte aufzubauen. Draußen in der Welt brandet ein Thema auf, das gekommen ist, um zu bleiben: Aufgrund internationaler Krisen kommen viel mehr Geflüchtete als zuvor in Deutschland an. Es gibt schon damals viele verschiedene ...