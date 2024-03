Plus Frankfurt

„Wälder“: Gemeinschaftsschau beleuchtet die Geschichte des Sehnsuchtsorts zwischen Romantik und Zukunft

Von Christian Huther

i Jasper Goodall fotografiert Wälder nach Einbruch der Dunkelheit mit Studiolicht – so geschehen etwa für seine Fotografie „Cedars“ aus dem Jahr 2019, die im Museum Sinclair-Haus Bad Homburg zu sehen ist. Foto: Jasper Goodall/Museum Sinclair-Haus

Das Denken in ökologischen Zusammenhängen wurde in der Epoche der Romantik geboren, doch unser Blick auf den Wald, der Umgang mit der Natur hat sich in der Zwischenzeit immer wieder verändert. Eine Gemeinschaftsausstellung in drei Museen des Rhein-Main-Gebiets zeichnet die Geschichte dieses Sehnsuchtsorts nun aus unterschiedlichen Perspektiven nach.