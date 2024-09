Plus Koblenz

Von Mobbing und der Macht der Sprache: Puppentheater „Nennt mich nicht Ismael“ läutet Spielzeit in Koblenz ein

i Bis zu fünf Puppen gleichzeitig muss Puppenspielerin Sophia Walther in dem Puppentheaterstück "Nennt mich nicht Ismael" spielen. Foto: Arek Głębocki

Mit der Premiere des Puppentheaters „Nennt mich nicht Ismael“ am Freitagabend, startet am Koblenzer Theater die Spielzeit 2024/2025. Was ist das besondere an dem Stück? Und wie ist die Stadtbibliothek als eine der neuen Spielstätten zu bewerten? Die RZ war bei der Generalprobe dabei.