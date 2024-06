Plus Neuwied

Von Beuys bis Polke: Schau in Neuwied zeigt Werke aus dem Bestand des Galeristen Erhard Klein

i Erhard Klein neben einer Collage Sigmar Polkes (oben links) und einer Vitrine, in der sich unter anderem Arbeiten Joseph Beuys' befinden. Foto: Stefan Schalles

Bei Ausstellungen stehen normalerweise die Künstler und deren Werke im Fokus. Bei der neuen Schau des NKVM in Neuwied jedoch ist der Fall anders gelagert: Dort dreht sich viel um den Galeristen Erhard Klein, der in seiner Kundenkartei einst das Who is who der rheinischen Kunstszene versammelte. Spätere Weltstars wie Kippenberger, Knoebel oder Polke vertrat der Wahl-Neuwieder schon zu Beginn ihrer Karriere – und zeigt deren Editionen nun in der Artothek des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM).