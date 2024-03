Plus Stuttgart

Von Autoren für Leser: Erste Stuttgarter Buchmesse geht an den Start

i Das Leitungsteam der neuen Buchmesse: Stefan Zeh (von links), Ann-Katrin Zellner und Margit Müller haben den neuen Treff im Süden für alle Leseinteressierten ins Leben gerufen. Fotos: Lewentz, evoto Foto: Lewentz

Direkten Kontakt zum Lesepublikum bieten regionale Buchmessen. Eine neue geht am 9. März in der Schwabenlandhalle an den Start – wir stellen die Macher und ihre Werke vor.