Plus Bad Ems/Lucca Viva Puccini: Festival RheinVokal startet in Bad Ems mit großer Operngala Von Claus Ambrosius i Glanzvolles Ambiente zum Auftakt der 19. RheinVokal-Festivaldurchgangs: der Marmorsaal in Bad Ems. Nach einigen Pausenjahren macht die Stadt wieder beim Festival mit. Foto: Claus Ambrosius 2024 steht der reinland-pfälzische Kultursommer unter dem Motto „Sterne des Südens“ – und der RheinVokal-Auftakt legte mit einer Puccini-Gala mit vielen schönen und nur wenigen Misstönen Ehre ein für einen Festivalsommer mit Blick in Richtung Süden. Lesezeit: 3 Minuten

Es geht ruhig zu im Haus in der Corte San Lorenzo in der Stadt Lucca in der Toskana. Kleine Besuchergruppen geben sich die Türe in die Hand in der original hergerichteten Wohnung im historischen Stadtzentrum, in der Giacomo Puccini am 22. Dezember 1858 das Licht der Welt erblickte und seine ...