Plus Mainz Villa Musica feiert ihren Saisonauftakt in Mainz mit Musik, die nicht nur Vulkanier erschüttert Von Claus Ambrosius i Ein starkes Ensemble zum Auftakt: Giulia Rimonda (von links), Kian Soltani, Adrien La Marca, Cosima Regina Federle, Otoha Tabata und Marc Bouchkov spielten Brahms Sextett op. 18 im Mainzer Landesmuseum. Foto: Ambrosius Beim grandiosen Eröffnungskonzert der Landesstiftung zur Förderung junger Musikerinnen und Musiker erklingen im Mainzer Landesmuseum Brahms, Boccherini und eine Uraufführung zum Cornelius-Jahr. Lesezeit: 3 Minuten

„Der Weltraum, unendliche Weiten“: So beginnt jede Folge der Science-Fiction-Kultserie um das Raumschiff Enterprise. Ihr folgte eine Weiterdrehe namens „Star Trek: The Next Generation“ nach, in deren dritter Staffel Unglaubliches geschieht: Sarek, Vater des berühmten Spock und im Gegensatz zu diesem ein hundertprozentiger Vulkanier, weint beim Besuch eines Kammerkonzerts. Eigentlich ...