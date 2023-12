Alles wurde reglementiert und überwacht, nur die Natur nicht, erinnert sich Miron Schmückle an seine Kindheit. Der Künstler wurde 1966 in Rumänien geboren, wirklich frei fühlte er sich nur im Grünen. Und schon als Kind faszinierten ihn Pflanzen und deren Abbilder im Museum, die Stillleben. Damals wollte er gern den Dschungel sehen, aber da das nicht so einfach ging, malte er sich diesen selbst. Jahrzehnte später sind seine einzigartigen Pflanzenbilder nun im Frankfurter Städel Museum zu sehen.