Plus Koblenz

Udo Lindenberg, Yoko Ono, Riverdance (in Koblenz): Hermjo Klein über seine außergewöhnliche Karriere

i Ob Tom Jones, Johnny Cash oder die Rolling Stones: Kaum ein Weltstar, mit dem Hermjo Klein (links), hier mit seiner Frau Viola, noch nicht zusammengearbeitet hat. Mit vielen Künstlern ist der Tourneeveranstalter zudem befreundet, so auch mit Udo Lindenberg. Foto: Privatarchiv Hermjo Klein

Mit Duke Ellington plauderte er über Politik, landete an der Seite von Joan Baez im Kugelhagel und rettete mit Yoko Ono Hochzeitsnächte: Hermjo Klein hat als Tourneeveranstalter mit zahllosen Musikstars zusammengearbeitet – und dabei viel Außergewöhnliches erlebt. Seine größte Entdeckung war Mitte der 1990er wohl Riverdance, eine damals noch unbekannte irische Stepptanzgruppe, die er in der Folge zum Welthit formte. Vor dem Gastspiel der Show in Koblenz haben wir mit dem 77-Jährigen gesprochen.