Der Studenten-Oscar gilt in der Filmbranche schon lange als Sprungbrett für eine erfolgreiche Hollywoodkarriere, ging seit seiner Erstauflage 1972 bereits an spätere Ausnahmeregisseure wie Spike Lee oder Robert Zemeckis. Gute Aussichten also für die Macher des deutschen Dramas „Istina (Wahrheit)“, das bei der jüngsten Preisverleihung in Los Angeles den Studenten-Oscar in Bronze abräumte. Maßgeblich beteiligt an diesem Erfolg war mit Produzent Christian Siée auch ein Rheinland-Pfälzer.