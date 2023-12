Sting auf „My Songs“-Tour in Köln: Weltstar feiert in der Lanxess Arena seine größten Hits

Auf dieses Konzert haben Fans lange warten müssen: Eigentlich wollte Sting schon 2020 in der Kölner Lanxess Arena auftreten, doch die Pandemie und verschiedene Krankheitsfälle in der Band verhinderten den Auftritt immer wieder. Im fünften Anlauf klappte es nun endlich mit der „My Songs“-Tour, und so durften rund 15.000 Besucher das erhoffte Feuerwerk erleben – mit den größten Hits von The Police und Sting, Überraschungen inklusive.