Plus Westerwald

„Sterne des Südens“: Westerwälder Literaturtage spannen den Bogen von Österreich bis in die Türkei

i Nach Kreta, hier der alte Hafen von Chania, entführt Nikola Vertidi die Leser in ihrem neuen Kriminalroman. Foto: Socrates Baltagiannis/picture alliance/dpa

Auf eine Reise von Deutschland über Österreich und Italien bis hinunter nach Griechenland und in die Türkei begeben sich die Westerwälder Literaturtage in ihrer 23. Ausgabe. „Sterne des Südens“ lautet das Motto, unter dem die Reihe nach Abstechern in den Westen, Osten und Norden Europas nun auch die letzte noch verbliebene Himmelsrichtung in den Blick nimmt. Im Gepäck nicht weniger als 31 Veranstaltungen und zahlreiche spannende Entdeckungen, die auf keiner guten Reise fehlen sollten.