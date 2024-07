Plus Höhr-Grenzhausen

Schönheit des Einfachen trifft Kunst der Erinnerung: Fachschulabsolventinnen zeigen Arbeiten im Keramikmuseum

i Carolin Piechotta greift in ihren Arbeiten unter dem Titel „Souvenir“ Eindrücke und Erlebnisse einer Kroatienreise auf. Foto: Stefan Schalles

Wer an Keramik denkt, hat meist das für den Westerwald typische, grau-blau gefärbte Steinzeug vor Augen – und greift mit diesem Bild entschieden zu kurz. Die Handwerksform hat deutlich mehr zu bieten, eine Tatsache, die dieser Tage auch in Höhr-Grenzhausen offenkundig wird in einer neuen Ausstellung, in der die Absolventinnen der Staatlichen Fachschule Keramik überaus eindrucksvoll demonstrieren, wie facettenreich allein schon die Gattung der gebrannten Tongefäße daherkommt.