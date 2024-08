Plus Koblenz

Schön gruseln mit Edgar Allan Poe: Schmucke Anthologie vereint die wichtigsten Werke des US-Autors

i Der US-Autor Edgar Allan Poe auf einer undatierten zeitgenössischen Darstellung Foto: dpa

Was haben die Netflix-Serie „Wednesday“ und das Alan-Parsons-Project-Debütalbum „Tales of Mystery and Imagination“ gemeinsam? Beide sind inspiriert vom Werk Edgar Allan Poes. Wie kaum ein Zweiter hat der Meister der Gruselgeschichten Literatur, Film und Popkultur beeinflusst. Seine bedeutendsten Werke hat der Coppenrath-Verlag nun in einer liebevoll gestalteten Schmuckausgabe zusammengefasst.