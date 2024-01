Plus Simmern Rheinromantik im Hunsrück-Museum Simmern: Künstlergruppe beleuchtet den Mythos zwischen Tradition und Moderne Mit Beginn der Industrialisierung im ausgehenden 18. Jahrhundert flüchteten viele Musiker, Dichter und Maler in die unverfälschte Natur, fanden diese auch zwischen Köln und Mainz, ließen sich von der dortigen Flusslandschaft inspirieren – die Rheinromantik war geboren. Eine durchaus kritische Annäherung an den Mythos wagt – verbunden mit der Frage, wie viel davon heute noch übrig ist – die Künstlergruppe Rhein!Romantik?, die ihre Arbeiten nun im Hunsrück-Museum in Simmern ausstellt. Von Stefan Schalles

Wohin die Reise geht, zeigt ziemlich treffsicher Karlheinz Günther – mit einem Foto, auf dem vor der ehemaligen Zollburg Pfalzgrafenstein, am Fuße idyllischer Weinberge in gemächlichem Tempo die Gegenwart vorbeizieht – in Gestalt eines randvoll beladenen Containerschiffs. Der oft verklärte Romantikbegriff, hier trifft er in markigem Kontrast auf die Begleiterscheinungen ...