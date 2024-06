Plus Koblenz Opulenter Klang: Große Stimmen vereint zum Jubiläumskonzert des Richard-Wagner-Verbandes Koblenz Von Claus Ambrosius i Die Besetzung der Gala: die Rheinische Philharmonie unter Leitung von Marcus Merkel (von links), es sangen Michael Kupfer-Radecky, Monica Mascus, Jongmin Lim, Annemarie Kremer, Tobias Haaks, Christiane Libor und Nico Wouterse. Foto: Arek Glebocki Phonstark machte der Richard-Wagner-Verband Koblenz auf seine Gründung vor 90 Jahren auf sich aufmerksam: Zum Galakonzert wurde ein üppiges Musikprogramm im Theater Koblenz serviert. Lesezeit: 3 Minuten

„O heilige Götter! Hehre Geschlechter!“ Kleiner geht es selten in den Musikdramen Richard Wagners, schon gar nicht in der „Götterdämmerung“, dem Schlussteil des „Ring des Nibelungen“. Wenn die Sängerin der Brünnhilde zu diesen Worten anhebt, weiß das Publikum: Die Sängerin hat in nächster Zukunft ein hohes C vor sich – ...