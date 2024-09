Plus Bonn

„Nach Hitler“: Neue Schau im Haus der Geschichte blickt auf die deutsche Auseinandersetzung mit der NS-Zeit

i Unter dem Titel „Nach Hitler – Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“ zeichnet die Ausstellung den Blick auf die NS-Zeit über 80 Jahre und vier Generationen nach. Foto: Meike Böschemeyer/epd

Es sind Objekte wie die Zugfahrkarte aus dem Konzentrationslager Theresienstadt in die verlorene Heimat oder eine in Brand gesteckte Telefonzelle, die in Bonn teils sehr persönliche Geschichten erzählen. Nicht die große Politik ist Thema in dieser neuen Ausstellung, sondern die Betrachtung aus der Sicht vier aufeinanderfolgender Generationen. Die Frage über alledem: Wie stand und steht es eigentlich um die Auseinandersetzung der Deutschen mit dem Nationalsozialismus?