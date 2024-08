Plus Koblenz

Nach Corona-Ärger wieder auf Tour und bald in Koblenz: Nena sieht die Welt noch nicht in Trümmern liegen

Von Claus Ambrosius

i Nena bei einem ihrer seltener gewordenen TV-Auftritte in der Show „Das große Schlagerjubiläum 2022“: Nach umstrittenen Äußerungen zu Corona-bedingten Einschränkungen war es um die Sängerin ruhiger geworden. Jetzt tourt sie wieder – rechtzeitig zum 40-Jahre-Jubiläum ihres Debütalbums. Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa

Sie bereut nichts davon, was sie gedacht, gesagt oder getan hat: Mit Hits wie „99 Luftballons“ „Nur geträumt“ und „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ startete 1993 Nenas Karriere, 13 Studioalben später ist die heute 64-Jährige wieder auf großer Tour und spielt am 30. August in Koblenz – wir sprachen mit Nena über ihren turbulenten Karrierebeginn, Konzerte nach der Corona-Pandemie sowie über alte und neue Friedensbotschaften.