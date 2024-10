Plus Rheinland-Pfalz „Muss nicht Verzicht und Verlust bedeuten“: Experte spricht über das Ziel einer klimaneutralen Landeskultur Von Stefan Schalles i Auf dem politisch angestrebten Weg zur Klimaneutralität spielt auch der Kultursektor eine wichtige Rolle. Beraten wird die Branche bei diesem Unterfangen unter anderem von der Green Culture Anlaufstelle in Berlin. Foto: Oliver Berg/dpa Bis 2040 soll in Rheinland-Pfalz auch der Kultursektor klimaneutral werden. In Worms tauschen sich am Mittwoch, 2. Oktober, nun Vertreter der rheinland-pfälzischen Kreativbranche mit Kulturministerin Katharina Binz und Umweltministerin Katrin Eder aus über Ansätze und Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel. Mit von der Partie ist auf dieser ersten Landeskulturkonferenz auch der Leiter der Green Culture Anlaufstelle, Jacob Sylvester Bilabel. Wir haben mit ihm über das Thema gesprochen: Lesezeit: 6 Minuten

Herr Bilabel, in der Politik ist das Thema Nachhaltigkeit ja bereits angekommen, im Kultur- und Kreativsektor hingegen hört man noch recht wenig davon. Woran liegt das? An der Branche selbst? An der fehlenden Unterstützung durch den Staat? Wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, erst mal den Begriff ein bisschen genauer ...