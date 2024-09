Plus Koblenz Musikalische Zeitreise: Arienschätze vom Koblenzer Hof erwachen nach 250 Jahren zu neuem Leben i Hanna Kim Koo (Sopran, links) und Shai Terry (Mezzosopran) erwecken am kommenden Freitag unter anderem ein Duett des Koblenzer Hofkapellmeisters Pompeo Sales zu neuem Leben. Foto: Barbara Harnischfeger Beim kostenfreies Konzert im historischen Rathaussaal am Freitag, 20. September, schlägt die Baur-Musikstiftung im Rahmen der Tagung „Italien am Mittelrhein“ eines der glanzvollsten Kapitel der Koblenzer Musikgeschichte auf. Lesezeit: 2 Minuten

Eine musikalische Zeitreise erwartet das Publikum am 20. September: Drei junge Sänger aus Mainz präsentieren Arien aus den Akademien, die Kurfürst Clemens Wenzeslaus zwischen 1770 und 1792 in seinen diversen Schlössern in und um Koblenz veranstaltet hat. Schon im August wurde dieses Konzert mit historischer Lesung beim Festival RheinVokal vom ...