Was wir sehen - und was Julien Rodewald unter seiner VR-Brille sieht: Der Digital Artist des Theaters Koblenz durchschreitet im neuen VR-Projekt "Pictures", das in Zusammenarbeit mit dem "Animation & Game"-Studiengang der Hochschule Darmstadt entstand, begleitet von Modest Mussorgkys Komposition "Bilder einer Ausstellung" fantasievolle virtuelle Welten. Foto: Claus Ambrosius/Hochschule Darmstadt