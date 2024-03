Plus Koblenz

Manege frei für die Höhner: Kultband kommt mit ihrem „Rock and Roll Circus“ nach Koblenz

Von Stefan Schalles

i Sind mit ihrem „Rock and Roll Circus“ zwischen dem 10. und 20. Mai auch in Koblenz zu Gast: die Kölner Kultband Höhner um (von links) Freddi Lubitz, Jens Streifling, Patrick Lück, Heiko Braun, Edin Colic und Micki Schläger. Fotos: Kamil Albrecht Foto: mom-kamilalbrecht/Kamil Albrecht

Die Höhner bringt man in erster Linie mit Karneval in Verbindung, mit Hits wie „Schenk mir dein Herz“ oder „Viva Colonia“, vielleicht auch mit der Fußballweltmeisterschaft 2014, zu der „Steh auf, mach laut!“ als einer der Fansongs schlechthin rauf und runter lief. Etwas weniger bekannt dürfte dagegen die Vorliebe der Kölschen Kultband für den Zirkus sein. Doch mit eben dem kommen die Höhner nun in die Stadt – und feiern in Koblenz an zehn Tagen im Mai eine Party der ganz besonderen Art.