Lyrischer Abenteurer: Arne Rautenberg übernimmt im März die Koblenzer Poetik-Dozentur – ein Gespräch

Seit 2021 verleihen Uni, Stadt und Theater Koblenz die Joseph-Breitbach-Poetik-Dozentur, die besondere, der Verständigung dienende Leistungen in den Genres Lyrik oder Drama würdigt. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den 1967 in Kiel geborenen Dichter Arne Rautenberg, einen spannenden, überaus vielseitigen Künstler, der diese Schaffensbreite ab März auch im Programm der Poetik-Dozentur abbilden wird. Vor der „Querbeet-Lesung“ zum Auftakt stellt sich Rautenberg vor.