Plus Bad Kreuznach/Koblenz

Letzte Chance für die Liebe im RZ-Filmschatz: Bestes iranisches Kino mit „Ein kleines Stück vom Kuchen“

Von Claus Ambrosius

i Mahin (Lily Farhadpour) und Faramarz (Esmail Mehrabi) sind 70 und schon lange allein – „Ein kleines Stück vom Kuchen“ schildert ihr außergewöhnliches Rendezvous. Der neue RZ-Filmschatz steckt voller tiefer Wahrheiten und ist doch immer wieder auch leicht und herzerwärmend. Foto: Alamode

Mit 70 noch einmal einen Partner zu finden: Dieser Herzenswunsch – und die Sitaution der Menschen im Iran – stehen im Zentrum der wunderbaren tragischen Romanze „Ein kleines Stück vom Kuchen“, die am 4. September in der Reihe RZ-Filmschatz in Kinos in Koblenz und Bad Kreuznach gezeigt wird.