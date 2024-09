Plus Mainz Landesorchester kooperieren mit Villa Musica: Wenn große Träume zu großen Musikkarrieren führen Von Claus Ambrosius i Gehen zur Förderung von musikalischem Spitzennachwuchs gemeinsame Wege: Günter Müller-Rogalla (von links, Rheinische Philharmonie), Jan-Claudius Hübsch (Philharmonisches Staatsorchester Mainz), Ervis Gega (Villa Musica) und Beat Fehlmann (Deutsche Staatsphilharmonie RLP) mit Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck. Foto: Claus Ambrosius Ervis Gega, neue Künstlerische Leiterin der Villa Musica, hat für die erste Saison unter ihrer Leitung noch einen Trumpf im Ärmel: Die Landesstiftung kooperiert künftig mit den drei Landesorchestern – und schafft so großartige Auftrittsmöglichkeiten für ihre Schützlinge, den hochbegabten Musiknachwuchs. Lesezeit: 4 Minuten

Man stelle sich vor: Ein Bundesland gründet eine Stiftung, die hochbegabten Musiknachwuchs mit einem unverwechselbaren Kursprinzip im Zusammenspiel mit renommierten Dozierenden weiterbildet und mit den so entwickelten Kammermusikprogrammen das ganze Bundesland bis in kleine Gemeinden hinein bespielt. Klingt nach einer sehr guten Idee – und ist in unseren Breiten noch ...