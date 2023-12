Kunstvoll, kreativ, zukunftsfähig? Kulturentwicklungsplanung soll die Branche im Land nachhaltig stärken

Was sich zuvor bereits abgezeichnet hatte, wurde in der Pandemie noch einmal schmerzlich vor Augen geführt: Die Kulturbranche ist auch in Rheinland-Pfalz vielerorts in arger Bedrängnis, leidet unter finanziellen Nöten, zeigt sich teils wenig zukunftsfest. Um dem entgegenzusteuern, brachte die Mainzer Ampelkoalition 2022 die Kulturentwicklungsplanung auf den Weg, die knapp eineinhalb Jahre später nun allmählich in die heiße Phase eintritt. Wir stellen die wichtigsten (Zwischen-)Ergebnisse vor.