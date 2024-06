Plus Koblenz

Kunst statt Geld: Koblenzer Ludwig Museum zeigt Werke aus der hochkarätig besetzten National-Bank-Sammlung

i Einen umfangreichen Querschnitt durch die renommierte Sammlung der National-Bank präsentiert das Koblenzer Ludwig Museum in einer neuen Ausstellung. Zu sehen sind darin Arbeiten aus den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart, darunter auch Imi Knoebels Werkzyklus „Anima Mundi“. Foto: Sammlung National-Bank/Imi Knoebel/Mick Vincenz/National-Bank

Werke von kreativen Weltstars wie Imi Knoebel oder Katharina Sieverding waren vor Kurzem erst in der Artothek des Neuen Kunstvereins Mittelrhein in Neuwied zu sehen. Das Koblenzer Ludwig Museum zieht nun quasi nach und präsentiert von diesem Samstag an ebenfalls zahlreiche namhafte Vertreter der Düsseldorfer Kunstakademie. Wobei die Ausstellung unter dem Titel „Reflections“ keineswegs festgelegt ist auf bestimmte Stilrichtungen oder Themen – und eben das ist ihre Stärke.