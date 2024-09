Plus Koblenz

Kunst aus aller Welt zur Koblenzer Museumsnacht: AKM zeigt Sammlung des Art Circle Slovenia

Von Lieselotte Sauer-Kaulbach

i Ein Blick in die Ausstellung im Künstlerhaus Metternich Foto: Lena Feldmann

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) ist der umfangreiche Fundus des Art Circle Slovenia erstmals in Deutschland zu sehen. Gegründet 2011 als Sammlung zeitgenössischer Werke und Dachgesellschaft für Veranstaltungen wie das Kunstfestival im slowenischen Goriška Brda, präsentiert der Art Circle bei der Koblenzer Musemsnacht nun eine Auswahl an Arbeiten aus Belgien, Italien, Mexiko, Japan oder der Ukraine.