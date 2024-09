Plus Rheinland-Pfalz „Kann uns mehr Zeit fürs Menscheln geben“: Digitalexperte über die Einflüsse von KI auf die Kreativbranche Von Stefan Schalles i Sieht in der KI gerade auch im Kultursektor die Möglichkeit, Angestellten mehr Freiräume zu eröffnen: Alexander Mirschel. Foto: Greg Snell/Realizing Progress Alexander Mirschel erkennt in der Künstlichen Intelligenz (KI) viele Potenziale, doch er warnt auch vor blindem Aktionismus. Der gebürtige Frankfurter ist Digitalexperte und Netzwerkpartner des Beratungsunternehmens Realizing Progress, wurde 2023 zudem als Sachverständiger in den Tourismusausschuss des Deutschen Bundestags eingeladen. In seinem Job berät Mirschel in Sachen Veränderungsprozesse auch Unternehmen aus der Kreativbranche. Mit uns hat er über Chancen und Risiken von KI gesprochen. Lesezeit: 5 Minuten

Herr Mirschel, die KI ist gerade in so ziemlich allen Berufsfeldern Thema und krempelt auch den Veranstaltungssektor großflächig um. Wo steht die Branche in diesem Prozess? Sie hat in den zurückliegenden vier Jahren im Bereich Digitalisierung große Fortschritte gemacht – auch infolge der Corona-Pandemie. In dieser Zeit wurden viele Grundlagen geschaffen, ...