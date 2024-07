Plus Engers

Jugendsinfonieorchester der Ukraine in Engers: Weil Musik Seelen heilt – sogar im Krieg

Von Claus Ambrosius

i Film ab mit hervorragenden Mitgliedern des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine: Sie erarbeiten derzeit in Engers kammermusikalische Werke. Foto: Cla

Schon zum dritten Mal macht das Jugendsinfonieorchester der Ukraine Station in Engers – und lässt das Publikum nicht nur bei Konzerten am bevorstehenden Wochenende, sondern auch bei einer Diskussion an seiner Arbeit und den Menschen dahinter teilhaben.