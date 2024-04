Plus Koblenz Jetzt geht's los: Das Theaterzelt auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein nimmt bald Formen an Von Claus Ambrosius i Der Bauzaun auf dem Plateau vor der Festung Ehrenbreistein führt ein bisschen auf die falsche Fährte: Wie ein Zirkuszelt wird der temporäre feste Theaterbau dort von außen nicht aussehen – und auch eine Manege wird es nicht geben in der Interimsspielstätte des Theaters Koblenz. Foto: Christoph Hahn In Kürze gibt es deutlich mehr zu sehen auf der Baustelle des Theaterzelts auf dem Koblenzer Festungsplateau: Als Nächstes werden die sechs je 12 Meter hohen Masten hochgezogen – schon im September soll hoch über der Stadt der Ausweichspielbetrieb des Theaters für die Zeit der Kernsanierung im Großen Haus beginnen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Uhr läuft: In fünf Monaten, Mitte September, soll sich zum ersten Mal im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein der Vorhang über einer Premiere heben. „Sterne des Südens“ stehen dann in einer Operettengala auf dem Programm – als Auftakt der Ausweichspielzeit, in der ein Großteil des Vorstellungsbetriebs des Theaters außerhalb ...