„Jahresgaben“ des Neuen Kunstvereins Mittelrhein: Junge internationale Künstler zeigen ausgefallene Arbeiten

Die geschichtsträchtigen Industriehallen auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände bespielt der Neue Kunstverein Mittelrhein (NKVM) bereits seit 2022; vor gut zwei Monaten kam dann als weiterer Standort noch die frühere Engel-Apotheke in der Neuwieder Innenstadt hinzu. Als Artothek und Ausstellungsfläche in einem, wenn man so will, die mit den „Jahresgaben“ nun schon ihre zweite Ausstellung beherbergt. Darin zu sehen: ausgewählte Editionen zwischen lächelnden Uhren und melancholischen Fossilien.