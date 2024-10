Plus Frankfurt

Italien ist Ehrengastland: Die Frankfurter Buchmesse hat einiges zu bieten

Von Sandra Trauner, Robert Messer

i Gastland der Frankfurter Buchmesse 2024 ist Italien. Erstmals gibt es eine „Asia Stage“. Auch Games und Audio erhalten viel Raum. Foto: Hannes P Albert/dpa

Die Frankfurter Buchmesse stellt sich auf einen neuen Typ Leser ein. Unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ will sich das Gastland Italien präsentieren – im Vorfeld hat es mit den Verantwortlichen in Rom geknirscht. Die Nachfrage nach Tickets läuft allerdings bestens, wie die Organisatoren berichten. Am Mittwoch, 16.Oktober, geht es los.