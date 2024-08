Bei einer Anti-Auto-Demonstration im Jahr 1996 im Londoner Stadtteil Camden Town ließ Gustav Metzger Kinder auf einem Autowrack herumspringen und „Kill the cars!“ rufen. (Gustav Metzger, Historic Photographs: Kill the cars, Camden, Town, London 1996, 1996/2024, The Estate of Gustav Metzger & The Gustav Metzger Foundation, London (UK), © VG Bild-Kunst, 2024) Foto: Andrew Testa