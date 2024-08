Plus Bad Bertrich In der Eifel auf Spuren einer weltberühmten Vorfahrin: Clara Viebigs Ururenkelin reist durch Deutschland Von Annika Wilhelm i Familienfoto mit der Stele der berühmten Schriftstellerin Clara Viebig im Kurpark mit ihrer Urenkelin Milana Bial und deren Tochter Alice: Die Brasilianerinnen reisen durch Deutschland, um auf den Spuren ihrer berühmten Vorfahrin zu wandeln. Im Kurort in der Eifel war Viebig oft zu Gast. Foto: Annika Wilhelm „Clara Viebig war die Oma meiner Oma“ – das können nicht viele von sich behaupten, aber Milena Bial eben schon. Die Brasilianerin reist derzeit mit ihrer Tochter Alice durch Deutschland, um ihre Wurzeln besser kennenzulernen. Und macht dabei auch in Bad Bertrich Halt. Lesezeit: 5 Minuten

Doch erst ein kurzer Sprung in die Vergangenheit: Wie landen die Nachfahren von Clara Viebig überhaupt in Brasilien? Die Frage kann der Autor André Uzulis beantworten, der an einer neuen Biographie der ersten deutschen Bestsellerautorin arbeitet: In Zeiten des Nationalsozialismus ist Ernst, der Sohn von Clara, nach Brasilien geflohen. Seine ...