Helge Schneider kommt nach Koblenz: „Kunst ist grenzenlos“

Von Olaf Neumann

i Helge Schneider, deutscher Musiker und Unterhaltungskünstler, sitzt auf einer Pressekonferenz mit dem Titel „Künstliche Intilligens bei Helge“ zu seiner Tournee 2024 „Katzeklo auf Rädern“ im Lustspielhaus in München Schwabing am Klavier. Jetzt kommt Helge nach Koblenz. Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa

Helge Schneider ist ein Meister darin, in seinen Bühnengeschichten Wirklichkeit und Fantasie miteinander zu verweben – ganz wie einst der Baron von Münchhausen. Deshalb geht der Münchhausen-Preis der Stadt Bodenwerder in diesem Jahr auch an den Musikclown aus Mülheim an der Ruhr.