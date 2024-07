Plus Koblenz

Getrübte Südsehnsucht in Koblenz: ark beschäftigt sich in neuer „Nexus“-Ausstellung mit dem Mittelmeerraum

i „Sterne des Südens“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, in der sich die Mitglieder der ark mit dem Mittelmeerraum befassen. Zu finden sind darin auch die Skulpturen Rita Thompsons, in denen die Künstlerin die Diversität der spanischen Gesellschaft abbildet. Foto: Rita Thompson/Isa Steinhäuser

In einem Sommer, der sich in Deutschland eher herbstlich zeigt, lohnt ein Blick in Richtung Süden. Den wagt nun auch die Arbeitsgruppe rheinland-pfälzischer Künstler (ark) in ihrer neuen „Nexus“-Ausstellung in Koblenz. Dort geht es unter dem Titel „Sterne des Südens“ von Samstag an vor allem um den europäischen Mittelmeerraum. Wobei Urlaubsstimmung zweifellos aufkommt, auch „Dolce Vita“ anklingt – daneben aber auch viel von dem, was den einst strahlenden Glanz der Sehnsuchtsregion heute trübt.