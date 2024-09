Plus Koblenz

Gesellschaftsgestaltung bei der Museumsnacht: Neue Ausstellung in Koblenz hinterfragt das menschliche Handeln

i Auf 20 Bildern zeigt Daniel Wistuba die Mutation des Bobbitwurms, der alles verschlingt, stetig wächst und seine Gier am Ende teuer bezahlt. Foto: Stefan Schalles

Wie man die Welt in einen nachhaltigeren, gerechteren Ort für alle verwandelt: Damit beschäftigen sich die Studierenden an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) in Koblenz. Ein Konzept, das – künstlerisch übersetzt – nun auch die Grundlage bildet für vier Teilausstellungen, die zur Koblenzer Museumsnacht eröffnet werden.