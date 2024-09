Plus Frankfurt Frecher Dokumentar unserer Zeit: Fotograf Martin Parr wird in Frankfurt mit gleich zwei Ausstellungen geehrt Von Christian Huther i Eine von zahlreichen kuriosen Aufnahmen Martin Parrs: Das Foto mit dem Titel "ITALY. Lake Garda. 1999." ist in der Ausstellung in der Leica-Galerie zu sehen. Foto: Martin Parr/Magnum Photos Er lichtet Menschen in den unmöglichsten Situationen ab: Der britische Fotograf Martin Parr. Momentan werden seine unterschiedlichen Werke sowohl im Frankfurter Fotografie Forum als auch in der Leica-Galerie gezeigt. Dabei reicht das Spektrum von Schwarz-Weiß-Bildern bis hin zu knalligen Farbfotos. Lesezeit: 4 Minuten

Was sind das für eigenartige Menschen, die im Gras sitzen und unentwegt durch Ferngläser starren? Aus der Distanz wirken sie wie exzentrische Typen. Aber sie sind harmlos und beobachten in der Natur lediglich die Vögel, so wie es Martin Parr von Kind auf bei seinen Eltern gesehen hat. Der Brite ...