„Ein Tisch mit einer Decke und einem Objekt“, so fange es immer an, erklärt Anna Oppermann (1940–1993) in einem Filminterview aus den 1970er-Jahren. Was dann mit einigen Zeichnungen beginnt, wuchert nach und nach zu Installationen, die teilweise ganze Räume füllen. Es sind beeindruckende „Ensembles“, wie Oppermann ihre Werke nannte, die im Zuge einer großen Retrospektive derzeit in der Bundeskunsthalle zu sehen sind.