Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler/Weimar

Emotionale Rettung: Historische Bibel aus dem Ahrtal kehrt zurück nach Hause

i Eine 1755 in Nürnberg gedruckte Lutherbibel, die infolge der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 schwer beschädigt wurde, ist in Weimar gereinigt und von Schimmel befreit worden. Foto: Martin Schutt/dpa

Wo einmal Hunderte Bücher in Schränken standen, hatte die Ahrflut Verwüstung hinterlassen: In dem zerstörten Bibliothekszimmer ihres Vaters suchte ihr Sohn, sobald es möglich war, gezielt nach einem Buch. Dass er die historische Familienbibel in dem Unrat tatsächlich fand, sei eher Zufall gewesen, meint Caroline Tutas. Und auch dass die Café-Betreiberin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler die 1755 gedruckte Bibel nach aufwendiger Restaurierung wieder entgegennehmen kann, kann sie kaum fassen.