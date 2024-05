Plus Weinolsheim

Einwegmusik für schwere Stunden: Auf „X Days Till Death“ verarbeitet Kay Fiedler den Tod seiner Mutter

i Seine Gefühle in den letzten Tagen vor dem Tod seiner Mutter hat Kay Fiedler in die Musik fließen lassen, hierzu einen Song pro Tag produziert und diese schließlich zusammengefasst auf seinem kürzlich erschienenen Album „X Days Till Death“. Foto: Kay Fiedler

Kay Fiedler ist nicht der erste Künstler, der seine Gefühlswelt in der Musik offenbart – und doch ist ihm mit seinem neuen Album etwas Bemerkenswertes, in dieser Form vielleicht Einzigartiges gelungen: „X Days Till Death“ („X Tage bis zum Tod“) erzählt die Geschichte einer Frau, die beschlossen hat zu sterben, und ihres Sohnes, der sie auf diesem letzten Weg begleitet. Ein Abschied in 15 Songs, in denen Fiedler seiner Mutter ein Denkmal setzt zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Trauer.