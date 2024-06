Plus Andernach/Ahrweiler

Eine Tragödie in Schwarz und Weiß: Johannes Palm hat die Tage nach der Ahrtal-Flut in Bildern festgehalten

i Szenen einer Jahrhundertkatastrophe: Johannes Palm war mit seiner Leica Q2 unmittelbar nach der Flut in Ahrweiler unterwegs und hat dort das Ausmaß der Zerstörung festgehalten. Foto: Johannes Palm

In Johannes Palms Leben gibt es gefühlt wenig, was er noch nicht gemacht hat: Intensivpfleger war er, Rettungssanitäter, später Firmengründer und studierter Katastrophenmanager. Seine Leidenschaft gilt jedoch der Fotografie, besonderen Aufnahmen, wie sie im Juli 2021 auch in Ahrweiler entstanden sind. Palm war dort unmittelbar nach der Flut, um die Gefühlswelt der Menschen in Bilder zu fassen. Rund 200 Fotos sind dabei entstanden, über die der Andernacher nun mit uns gesprochen hat.