Plus Neuwied

Ein Universum aus Maschinen: Stefan Fuchs' utopische Apparaturen sind in Neuwied zu sehen

i Zeigt in seinen Bildern stark vergrößerte Ausschnitte utopischer Maschinen, die einiges an Deutungsspielraum lassen: Stefan Fuchs. Foto: Stefan Schalles

In seiner Zusammensetzung hat für Stefan Fuchs selbst das Universum etwas Maschinelles, Technisches, das er so auch in Bildern einfängt, auf diese Art seinen ganz eigenen kreativen Kosmos entwirft. In Neuwied zeigt der Wahlberliner nun eine kleine Auswahl dieser wundersamen Apparaturen, die nicht nur Technikliebhabern neugierige Blicke entlocken.