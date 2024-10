Plus Frankfurt

Ein neuer Lesertypus und Kritik am Gastland: Ein Blick voraus auf die Frankfurter Buchmesse

Von Sandra Trauner, Robert Messer

i Gastland der Frankfurter Buchmesse 2024 ist Italien. Erstmals gibt es eine „Asia Stage“. Auch Games und Audio erhalten viel Raum. Foto: Hannes P Albert/dpa

Die Frankfurter Buchmesse stellt sich auf einen neuen Typ Leser ein, das Gastland Italien will sich derweil unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ präsentieren. Zwar hat es mit den Verantwortlichen in Rom im Vorfeld ordentlich geknirscht. Die Nachfrage nach Tickets allerdings läuft bestens, wie die Organisatoren berichten. Am Mittwoch, 16.Oktober, geht es los.