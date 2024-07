Plus Koblenz edoweb sammelt Internet: Als kulturelles Gedächtnis des Landes archiviert das LBZ auch das Netz Von Stefan Schalles i Seit 2004 sammelt das Landesbibliothekszentrum auch Internetseiten und andere Onlinepublikationen aus und über Rheinland-Pfalz. Nutzer können die zusammengetragenen Inhalte über den digitalen Archivserver edoweb abrufen. Foto: Landesbibliothekszentrum Die möglichst vollständige Archivierung aller publizierten Werke des Landes, ihre bibliografische Dokumentation und schließlich auch deren Bereitstellung für die Öffentlichkeit: Um diese Kernaufgaben dreht sich im Wesentlichen der Auftrag des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ). Tausende Bücher, Zeitungen und Tonträger hat die Einrichtung am Koblenzer Bahnhofsplatz nach dieser Prämisse zusammengetragen – seit nunmehr 20 Jahren sammelt sie zudem auch das Internet. Lesezeit: 4 Minuten

Es war so etwas wie der Beginn einer neuen Ära, als das LBZ Anfang 2004 – als deutschlandweit erste Landesbibliothek – seinen digitalen Archivserver edoweb ans Netz brachte. Die Rheinische Landesbibliothek in Koblenz hatte (analoge) Publikationen zu diesem Zeitpunkt bereits seit 14 Jahren gesammelt, mit dem neu gegründeten LBZ, in ...